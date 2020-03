Avengers-acteur wil alimentatieverlaging vanwege corona

Jeremy en zijn ex Sonni Pacheco bakkeleien al sinds hun scheiding eind 2014 over de voogdij over en alimentatie voor hun nu bijna 7-jarige dochter Ava. Afgelopen najaar eisten ze allebei de volledige voogdij over het meisje op, met beschuldigingen over alcohol-, drugs- en seksverslavingen over en weer.

In de rechtbankdocumenten die de acteur maandag indiende stelt hij dat hij niet verwacht dit jaar nog te kunnen werken, omdat de filmproducties waaraan hij zou deelnemen allemaal op de lange baan zijn geschoven in verband met het coronavirus. Hij stelt volgens TMZ, dat zegt de papieren in handen te hebben, ook dat Sonni de alimentatie gebruikt om een luxeleven te leiden en om voortdurend tegen hem te procederen.

In zijn verzoek om een verlaging van de alimentatie zou Jeremy geen specifiek bedrag noemen, maar wel stellen dat de uitgaven voor Ava zo'n 11.000 dollar per maand bedragen.