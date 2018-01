Volgend huwelijk voor Brits koningshuis: prinses Eugenie verloofd!

De officiële verklaring van Buckingham Palace luidt: „De hertog en hertogin van York zijn verheugd om de verloving van prinses Eugenie en Jack Brooksbank aan te kunnen kondigen”. Deze formele bekendmaking komt nadat de entertainmentmanager eerder deze maand in Nicaragua voor zijn geliefde op de knieën ging, schrijft de Daily Mail.

Eugenie (27), de tweede dochter van Andrew, achtste in lijn van de Britse troonopvolging, staat graag op de lange latten en leerde haar geliefde Jack (31) dan ook acht jaar geleden al kennen op de piste in Verbier. Sinds zes jaar zijn zij een paar en na al die jaren mag zij met de bekendmaking van de verloving nu dan eindelijk met hem gaan samenwonen, zoals het protocol wil.

Liefdesnestje

De Duitse Bild weet wat het liefdesnestje van het royal koppel gaat worden: Ivy Cottage in Kensington Palace. Daardoor komen ze vlakbij het andere sprookjeskoppel wonen: prins Harry en Meghan Markle, die hen voorgaan; zij treden 19 mei al in het huwelijk in St. George’s Chapel van Windsor.

In het najaar zullen Eugenie en Jack dan volgen. Zij kiezen voor dezelfde trouwlocatie, maar dat is dan ook het enige wat het Britse koningshuis voorlopig bekendmaakt over het tweede grootse feest in hun gelederen dit jaar.