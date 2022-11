Premium Het beste van De Telegraaf

Ex-echtgenote klapt uit de school over omstreden huwelijk Kindbruid Jerry Lee Lewis: ’Mijn vader ging ’m achterna met pistool’

In hun eerste huwelijksjaren waren het rockicoon en zijn negen jaar jongere nichtje erg gelukkig. Ⓒ Getty Images

Myra Brown kreeg de halve wereld over zich heen toen zij op 13-jarige leeftijd het jawoord gaf aan haar negen jaar oudere wereldberoemde neef, rockicoon Jerry Lee Lewis. Iedereen had een mening over het huwelijk, dat bovendien voltrokken werd terwijl de artiest officieel nog getrouwd was met zijn tweede vrouw. Nu haar ex-echtgenoot vorige week is overleden, doet zij een boekje open over hun omstreden huwelijk. „Ze noemden mij een kindbruid, maar ik was de volwassene en hij het kind.”