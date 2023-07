Crazy Rich Asians-ster Constance Wu verwelkomt tweede kind

Wu maakte het nieuws terloops bekend in een vooraankondiging van een podcast over het boek dat zij heeft uitgebracht. Wu vertelde dat zij het boek had geschreven „voordat mijn zoontje er was. Oh, breaking news! Niemand wist nog dat ik een zoon had.”

Wu en Kattner kregen in augustus 2020 hun eerste kind, een dochter. Ook toen hielden de twee het babynieuws geheim. Pas enkele maanden na de geboorte bevestigde de manager van Wu de geboorte van het kind.