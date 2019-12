Ronnie Flex verwent dochter Nori (1)

Ook de verjaardagstaart was niet misselijk, met drie lagen die stuk voor stuk prachtig versierd waren. Bovendien was er nog een flinke chocoladecake met haar naam erop. De rapper had dan ook speciaal voor de grote dag een organisator in de arm genomen, blijkt uit zijn Insta Stories.

Eerder was al te zien hoe de 1-jarige een mooie kleine roze Mercedes kreeg, waar ze zelf in kon rondrijden. Ronnie schreef aan de moeder van het meisje, Dj Wef: „Mijn hart is officieel 1 jaar oud, niks heeft mij zo gelukkig gemaakt als baby Nori... Dj Wef, we hebben een echte blessing en ik ben trots op de manier hoe zuinig we daar mee omgaan.. got y’ all 5 ever and beyond.. ik ben hier..”