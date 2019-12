Queen voor 17e keer nummer 1 Top 2000, Danny Vera op 4

Freddie Mercury Ⓒ Hollandse Hoogte

Echt een verrassing is het niet meer: Bohemian Rhapsody van Queen staat voor de zeventiende keer op de eerste plaats in de Top 2000. De nummer twee is wederom Hotel California van The Eagles en Billy Joel staat met Piano Man net als vorig jaar op de derde plek. Dat werd zaterdagmiddag vanuit het café in Beeld en Geluid bekendgemaakt op NPO Radio 2.