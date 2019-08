Kroonprinses Mette-Marit viert 46e verjaardag

Met de verjaardag van Mette-Marit zit de zomervakantie erop voor haar gezin. Voor haar oudste dochter prinses Ingrid Alexandra is het de eerste schooldag op haar nieuwe school Uranienborg in de buurt van het paleis in Oslo. Haakon en zijn vader koning Harald beginnen de werkweek met een audiëntie voor de Noorse legerleider.

De afgelopen weken genoot Mette-Marit van de zomervakantie op het Noorse dwergeiland Dvergsøya voor de kust van Kristiansand in het zuiden van Noorwegen. Recent deelde ze op Instagram ook foto’s en video’s van haar fietstocht langs de Rallarvegen, een uitdagende fietsroute langs een deel van de spectaculaire spoorlijn tussen Oslo en Bergen.

Vorig jaar werd bij Mette-Marit een chronische longziekte vastgesteld. Het gaat om een ongebruikelijke variant van longfribrose. Omdat de aandoening nu zo’n impact heeft op haar dagelijks leven, verschijnt ze minder in het openbaar.