Hoofdrolspeelster Sex Education stopt na vierde seizoen

De opnames van het vierde seizoen heeft de actrice net achter de rug. „Ik denk niet dat ik in het vijfde seizoen te zien zal zijn”, vertelde ze aan het Britse tijdschrift Radio Times. „Ik heb afscheid genomen van Maeve.”

Het vierde seizoen van Sex Education is waarschijnlijk later dit jaar te zien op Netflix. Asa Butterfield speelt wederom Otis, Gillian Anderson is te zien als zijn moeder Jean en ook Ncuti Gatwa, die de rol van Eric speelt, zit erin. De serie gaat over het leven van de puberjongen Otis en zijn moeder die sekstherapeute is.