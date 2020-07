Kanye West denkt Biden te kunnen verslaan en zegt sorry tegen Kim

Daarmee doelt Kanye op het fenomeen write-ins. In de Verenigde Staten is dat in een aantal staten mogelijk en daarvan wil de artiest gebruik maken. Vooral omdat hij de deadline voor inschrijvingen in veel staten heeft gemist.

Write-ins zijn in Amerika wel bekend. Maar kandidaten die op deze manier meedoen aan de presidentsverkiezingen hebben nog nooit gewonnen. Wel gebeurt het vaak dat mensen als protest zo maar een naam invullen. Zo is Mickey Mouse al jaren een populaire write-inkandidaat. Het tekenfilmfiguurtje is dan ook degene die aan de meeste presidentsverkiezingen heeft meegedaan.

Kort nadat Kanye over de presidentsverkiezingen twitterde, kwam hij ook nog met een speciale tweet voor zijn vrouw Kim Kardashian. „Kim, ik wil even zeggen dat ik weet dat ik je pijn heb gedaan”, schrijft hij. „Vergeef me.” Verder bedankt Kanye Kim omdat ze er altijd voor hem is.