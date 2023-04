Opnieuw felle kritiek op Mia & Dion: ’Wéér een debacle’

Mia Nicolai en Dion Cooper hebben zaterdagavond voor het eerst als duo opgetreden in Nederland. Tijdens Eurovision in Concert lag er veel druk op na het ongelukkige debuut vorige week in Madrid. En eerlijk is eerlijk, dat was te horen. In Amsterdam wist het duo opnieuw niet te te overtuigen.

’Plaatsvervangende schaamte’

Eddy Ouwens, de enige Nederlander die twee keer betrokken was bij een overwinning van het Eurovisie Songfestival, noemt het optreden een ’debacle’. „Ondanks repetities, eigen technici, goede in-ears weer een debacle! Mijn god, hebben we hier ruim een half jaar door ’vakmensen’ over laten vergaderen?”, schrijft de man achter het succes van Ding-a-Dong van Teach-In en Let it Swing van de Bobbysocks.

„Twee jonge mensen zonder ervaring worden vals zingend losgelaten op honderden miljoenen ESF kijkers. Zelfs bidden zal niet meer helpen. Nog maar een paar weken en dan gaat het gebeuren in ’het magische Engelse Muziekcentrum Liverpool’ waar ooit het beste componisten- en zangduo John en Paul werd geboren. Ik krijg nu al plaatsvervangende schaamte”, vervolgt hij.

Maurice Wijnen heeft vooral medelijden met de act. „Wat ontzettend sneu dat Mia en Dion zich tijdens Eurovision in Concert niet hebben weten te revancheren. Tijd voor een noodplan dus. Hoe van deze productiesong een haalbare live act te maken? Met drie weken tot de eerste repetitie in Liverpool. Wat kan het noodplan zijn? Arrangement aanpassen? Zeer gerichte vocal coaching? Backings erbij zodat de stemmen meer ‘ingebed’ zijn? (EBU regels op website zeggen vreemd genoeg niets over last minute aanpassingen) Maar vooral: hoe krijgen ze zelfvertrouwen terug?”, vraagt hij zich af.

Tekst loopt verder onder berichten.

Maar waar Wijnen nog compassie voelt voor de Nederlandse inzending van het Songfestival voelt de ruime meerderheid op Twitter dat niet. „We kunnen straks wel zeggen dat we er echt alles aan gedaan hebben om het Songfestival niet weer te hoeven organiseren volgend jaar”, „Kunnen Mia en Dion zich niet ziek melden? Beter een smoes dan dat ze optreden namens Nederland!”, en „Wie, oh wie heeft bedacht dat je gerust twee onbekende, onervaren, ongetalenteerde wannabe zangers naar het Songfestival kunt sturen? Je zet je eigen land voor schut! Mijn buurman heeft een husky, die is niet erg tekstvast maar zingt 1000x beter!”. Het is slechts een greep uit de reacties.

Toch heeft nog niet iedereen de hoop opgegeven. „Mia en Dion mogen bij mij langskomen op zangles hoor. Ik geloof er dan nog wel in.”, reageert een zangdocente.