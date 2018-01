Waylon op tournee langs poppodia

Waylon, die in mei Nederland vertegenwoordigt bij het songfestival in Lissabon, begint zijn tournee op 12 april in Grenswerk in Venlo en eindigt deze op 30 september in P3 in Purmerend. Tijdens de tour is hij te zien in dertig poppodia, waaronder Luxor Live in Arnhem (31 mei), de Effenaar in Eindhoven (1 juni), Paradiso in Amsterdam (10 juni) en ’t Paard in Den Haag (14 juni). De kaartverkoop begint dinsdag 09.00 uur.

Tijdens de shows trakteert Waylon zijn publiek onder meer op een voorproefje van het langverwachte persoonlijke album dat hij na het songfestival uitbrengt. De titel The World Can Wait is een verwijzing naar het uitsluiten van alle invloeden van buitenaf.

Waylon: „Ik hoop dat de mensen die naar mij komen kijken, volledig kunnen opgaan in de muziek. Op het podium ben ik er helemaal voor het publiek, dat verlang ik ook van hen. Meer dan ooit. Het liefst heb ik dat iedereen zijn mobiele telefoon thuislaat, of in ieder geval uitzet. Je ziet vaak dat mensen toch gaan filmen of foto’s maken. Je creëert daarmee een filter tussen wat je ziet, voelt, hoort en ervaart. Wat is een herinnering waard als je hem per se moet delen. Net alsof het anders niet is gebeurd. Hoe mooi zou het zijn als je daar even een paar uur los van komt en alleen met jezelf of met mij de dialoog aangaat. Gewoon genieten. The World Can Wait.”

Met zijn album keert Waylon naar eigen zeggen terug naar zijn muzikale roots, die nog steeds geworteld zijn in Nashville. Op het album eert hij zijn grote helden van de country, maar laat hij vooral ook zijn eigen sound horen. „Er is voor mij geen ontsnappen aan: als ik mijn gitaar oppak, zijn de eerste tonen toch altijd weer country. Dat heeft een enorme invloed op mijn muzikale ontwikkeling gehad.”