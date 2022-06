Bijzondere vondst: vijftig jaar oude liedtekst Willem Wilmink ontdekt

De organisatoren zeggen dat vrijwel niemand meer wist dat de tekst bestond. Omdat ze het big band-stuk Sad Model in het programma wilden opnemen, gingen ze bij Bos op zoek naar originele arrangementen op papier. In de archieven vonden ze vervolgens een tape met liedjes uit de theatervoorstelling Kwartet voor twee (1972, Toneelgroep Theater), waarop de Nijholt-versie van Sad Model bleek te staan met een Nederlandse tekst: Soms heb je gedroomd. „Dankzij het speurwerk van kleinkunstkenner Jim Immig is nu opgehelderd dat deze Nederlandse tekst van Willem Wilmink is. Verschillende kenners en betrokkenen hebben dat inmiddels bevestigd”, aldus een van de samenstellers, Frank Jochemsen.

Ze zijn erg blij met de vondst, die heel bijzonder zou zijn: „Wilmink was in die tijd nog helemaal niet zo bekend, de Stratemakeropzeeshow moest nog beginnen. De tekst is verder nooit gebundeld en werd door iedereen vergeten.”

Wilmink vormde in 1970 met onder anderen Hans Dorrestijn en Karel Eykman Het Schrijverscollectief dat werkte voor De Stratemakeropzeeshow en verder onder meer voor Het Klokhuis, De film van Ome Willem, Sesamstraat, J.J. De Bom voorheen De Kindervriend en Kinderen voor Kinderen. Hij wordt gezien als een van de beste tekstschrijvers van het land. In zijn geboorteplaats Enschede is een theater naar hem vernoemd.