NPO maakt educatief jeugdprogramma in coronatijden

„Het programma dient als nationale huiskamer waar kinderen hun vragen kunnen stellen”, meldt de NPO. De omroep haakt in op de coronamaatregelen van het kabinet door veel aandacht te besteden aan het jeugdaanbod op televisie.

„Voor de kinderen brengen we programma’s via Zappelin (0-6 jaar) en Zapp (6-12 jaar). Voor jongeren is er NPO3.nl en zijn er diverse NPO 3-programma’s te vinden op de sociale media.”

Schoolgaande kinderen kunnen daarnaast terecht op Schooltv, waarvan het aanbod al volledig online staat.