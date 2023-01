Netflix-hit Wednesday krijgt officieel tweede seizoen

Het nieuws komt na geruchten over een mogelijk einde voor Wednesday, ondanks het grote succes. Die kwamen onder meer nadat Amazon MGM, het productiebedrijf achter Wednesday, inlijfde.

Wednesday kwam eind november uit en werd al snel een van de meest succesvolle series ooit op Netflix. De serie, van regisseur Tim Burton, gaat over de dochter van het bekende griezelgezin Addams. De titelrol wordt gespeeld door Jenna Ortega, die eerder te zien was in de series Jane the Virgin en You. Catherine Zeta-Jones en Luis Guzmán spelen haar ouders Morticia en Gomez Addams.