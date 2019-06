Madonna: ’Ieder kind maakt me een betere moeder’

„Het herinnert me eraan hoe waardevol tijd is en hoe ieder kind individuele en gerichte aandacht en begeleiding nodig heeft. Je moet echt op alles voorbereid zijn”, vertelt Madonna in gesprek met Today. „Hoe meer kinderen je hebt, hoe beter je wordt als ouder. Maar dat geldt voor alles. Hoe meer liedjes ik schrijf, hoe beter ik word als songwriter.”

Hoewel de zangeres inmiddels al zestig jaar is, sluit ze het niet uit meer kinderen te willen. „Op dit moment ben ik er niet mee bezig, maar zeg nooit nooit.”