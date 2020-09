Angela Groothuizen is toe aan pauze

„Ik had een exclusief contract. Die exclusiviteit vervalt na 1 januari. Ik verwacht dat ze me dan op projectbasis inhuren. Prima”, zegt Angela in het AD. Ze is toe aan wat meer rust. Momenteel is de presentatrice te zien in onder meer Holland’s Got Talent, The Voice Senior en Obese.

„Als deze programma’s achter de rug zijn, neem ik echt even pauze. Nu ik bijna 61 ben, ga ik eens goed kijken waar mijn prioriteiten liggen. Ik wil een podcast maken en denk erover mijn schilderwerk op te pakken.”

Bang dat haar carrière straks ineens voorbij is, is Angela niet. En mocht ze niet meer gevraagd worden, dan verzint ze gewoon iets anders. „Dit is een mooie tijd in het leven. Je snapt eindelijk een beetje hoe het werkt. Toen ik voor de laatste keer in mijn oude huis was, was Time Is On My Side van The Stones op de radio. Symbolisch, dat klopt helemaal.”