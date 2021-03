Katja Schuurman aan de slag bij PowNed

In het programma wordt besproken wat kan en wat niet meer mag. Mag je bijvoorbeeld nog genieten van je favoriete James Bond-film, of is die te vrouwonvriendelijk? Moeten kaartspellen, toiletten en maandverband genderneutraal zijn? Is het goed dat standbeelden, straatnamen en strips in de ban gaan?

Een panel van duizend mensen geeft antwoord op de vragen. Aan de teams van Koning en Da Graça om in te schatten welk percentage van de ondervraagden vindt of iets nog door de beugel kan. De captains zijn zelf ’ervaringsdeskundigen’; Koning kreeg felle kritiek op zijn optreden in Jinek, waarbij Thierry Baudet wegliep, Da Graça presenteert het programma Gewoon bloot, dat al voor de eerste uitzending voor ophef zorgde.

Schuurman: „Fantastisch om met Goed fout namens PowNed de zondagavond op NPO 3 te mogen bestieren. Een vrolijke panelshow waarin we onderzoeken hoe we kunnen blijven communiceren als er steeds minder ruimte is voor context. We willen rekening houden met elkaars gevoelens en respect hebben voor elkaars ideeën. Welke rol kunnen humor en ironie daarin spelen? Over tal van prikkelende onderwerpen gaan we het hebben, met discussie en een lach. Ik heb er heel veel zin in!”

Goed fout telt zes afleveringen en is te zien vanaf zondag 4 april om 21:20 uur op NPO 3.