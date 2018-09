Barbie krijgt steun uit onverwachte hoek

In één klap werd Barbie landelijk nieuws, toen ze inmiddels een ruime week geleden met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht. Natuurlijk kende heel Nederland de blondine van naam; ze was moeilijk te missen voor wie de media een beetje volgde of - al was het maar af en toe - langs de zenders van RTL zapte. Wie zou kunnen vermoeden dat zij plotseling het onderwerp van zorg zou worden van schrijvers als Georgina Verbaan en cabaretier Youp van ’t Hek?

Zo roept Georgina Verbaan op tot een mediastilte rondom de realityster. Ze vindt dat media geen enkel recht hebben om te graven in het zorgtraject van realityster Samantha de Jong, nadat ze acht jaar lang ’gemindfuckt’ is door diezelfde media. De voormalige soapster leeft helemaal mee; zij weet immers uit eigen ervaring hoe het is om jong beroemd te worden en vertelt over haar angst om destijds de straat op te gaan en de ’dissociatieve staat’ waarin ze ’in interviews verzeild raakte’. „Ik zou het er niet bij kunnen hebben dat ik elke dag gefilmd werd. Ik zou me kunnen voorstellen dat ik niet meer weet wie daar inzit, in dat lichaam van mij. Me bij mezelf onveilig voelen.”

Patty Brard

Youp van ’t Hek verwijt ’de bloedhonden van RTL’ dat ze haar hebben gebruikt voor kijkcijfers. Hij weet precies hoe het zit. „Zij is dat Haagse meisje dat ooit beroemd werd door het RTL-televisieprogramma Oh Oh Cherso (een soort comazuipen voor beginners), waarna ze door de fijnzinnige Galjaard en consorten geestelijk volledig is uitgebeend. Opgehitst voor de kijkcijfers moest ze de meest verschrikkelijke dingen doen.”

Genoeg mensen dus die mediastilte eisen en zich ondertussen even laten horen, nu Barbie cynisch gezegd zo’n hot onderwerp is. Neem Patty Brard. Zij vindt de situatie van Barbie dan weer helemaal niet direct de verantwoordelijkheid van RTL, zo liet ze weten in een uitzending van NPO Radio 2. „De zender pakt een tape aan, gooit die erin en zendt hem uit. Al moeten ze natuurlijk wel weten wat ze uitzenden.” Het is volgens haar dan ook productiemaatschappij Warner Bros die had moeten zeggen: ’Jongens, het was leuk voor tv, maar zullen we haar in het werkelijke leven ook nog even helpen?’.

Hoe het ook zij, ook nu ze niet meer op de buis is, blijft Barbie de gemoederen bezig houden. Misschien juist des te meer.