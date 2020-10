Podia en bioscopen: Schreeuw om nationaal beleid

Directeur Angelique Finkers van het Zaantheater: „Spelen voor dertig man is voor ons geen optie." Ⓒ Foto Michel van Bergen

Theaters, bioscopen en poppodia schreeuwen om een duidelijk landelijk beleid als het gaat om toegestane bezoekersaantallen in de zalen. Nu overheerst willekeur. In de ene veiligheidsregio mogen zowel theaters als bioscopen open, maar de popconcertzaal niet. Veertig kilometer verderop is de situatie weer totaal anders, ook al gaat het om zalen van precies gelijke grootte. Behalve tot oneerlijke concurrentie, leidt dit tot onzekerheid en verstoring van de programmering.