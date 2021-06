Sandra Timmerman: ’Wij zijn stuk voor stuk beschadigd door een egocentrische vader’

Inmiddels heeft Sandra Timmerman De Gert & Hermien Story, waarin ze vertelt over haar narcistische, manipulatieve vader en gedreven moeder, al drie keer gezien. „Alle keren hield ik het niet droog.” Ⓒ Jim Hoogendorp/Robert Hoetink

Drankmisbruik en incest regeerden in het huwelijk van Gert en Hermien Timmerman. Die waarheid komt naar buiten in de documentaire De Gert & Hermien Story, die woensdagavond is uitgezonden. Hun oudste dochter Sandra Timmerman (56) nam daar alvast een voorschot op in een interview met Privé. Deel twee van het ontluisterende verhaal over een legendarisch zangduo dat voor de buitenwereld de schijn ophield...