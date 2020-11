Dit nieuwe Ik Vertrek-stel maakt paleisje van seksclub

Aadje (links) en Richard maken van een voormalige seksclub een paleisje aan zee. Ⓒ AVROTROS

Ziehier de nieuwe Frank en Rogier! Nu het stel niet meer goed door een deur kan en voor Brian en Peer Paleis voor een prikkie een maatje te groot is, raden we Peter van der Vorst aan eens te gaan praten met een ander mannenstel: Naaldwijkers Aadje en Richard. Het paar is goed voor een lach en een traan en tillen met humor de eerste aflevering van Ik vertrek een etage hoger. En ze kunnen nog decoreren ook.