Amy Schumer geeft zwangerschapswens op

„We hebben ivf gedaan en dat was heel erg zwaar voor me. Ik denk niet dat ik het ooit weer zou kunnen doen. Ik heb daarom besloten dat ik nooit meer zwanger kan zijn”, aldus Amy. „We hebben nagedacht over een draagmoeder. Maar ik denk dat we voor nu gezinsuitbreiding nog uitstellen.”

Amy en haar man Chris Fischer hebben al een kind, zoon Gene David. Het jongetje kwam vorig jaar mei ter wereld. Tijdens de zwangerschap had Amy veel last van extreme misselijkheid en moest ze zelfs een keer in het ziekenhuis worden opgenomen.