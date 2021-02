Laura van Dolron: ’Theater heeft het echte leven nodig’

Premium Cultuur

Nasrdin Dchar en Boom Chicago spelen voor cupido op Valentijnsdag

Een romantische date tijdens Valentijnsdag is momenteel toch net even wat ingewikkelder dan normaal. Een bezoekje aan een restaurant of tegen elkaar aan kruipen op de loveseat in de bioscoop zit er even niet in. Gelukkig zijn er theatermakers bereid om voor cupido te spelen.