Gal Gadot: ’Joss Whedon dreigde mijn carrière te saboteren’

„Hij dreigde min of meer dat hij mijn carrière zou eindigen, hij zei dat als ik er iets van zou zeggen, hij me het werken zuur zou maken. Maar ik heb daar een einde aan gemaakt”, aldus Gadot. De Israëlische actrice liet al eens eerder weten ’niet de beste ervaring’ te hebben gehad met Whedon. „Maar toen dat gebeurde, heb ik het aangepakt door naar de mensen boven hem te stappen.”

In de afgelopen maanden zijn verschillende oud-collega’s met verhalen over onacceptabel gedrag van Whedon naar buiten gekomen. Onder meer schrijvers en castleden van zijn series Firefly en Buffy the Vampire Slayter lieten van zich horen, net als andere acteurs uit Justice League. Een scenarioschrijver die een tijd met Whedon heeft gewerkt zei op Twitter onder meer: „Hij vond dat gemeen zijn grappig was. Vrouwelijke schrijvers laten huilen tijdens feedbacksessie vond ’ie helemaal hilarisch. Hij schepte er graag over op dat hij een schrijfster ooit twee keer in tranen had gebracht in één vergadering.”