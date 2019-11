Nieuwe show Paul de Leeuw goed voor 805.000 kijkers

In de RTL-show nodigt De Leeuw iedere week gasten uit die één ding gemeen hebben. Ze zijn allemaal ergens de nummer 1 in, hebben iets voor de eerste keer gedaan of willen iets graag voor de eerste keer gaan doen.

SBS trok om dezelfde tijd iets minder kijkers met de eerste aflevering van Superkids. 663.000 mensen bleven thuis voor de talentenjacht voor kinderen met in de jury Maan, Wibi Soerjadi, Gordon en Juvat Westendorp. Het programma was een paar jaar geleden nog bij RTL te zien.

Mindf*ck Caribbean blijft onverminderd populair. Voor de derde aflevering, waarin illusionist Victor Mids Koningsdag vierde op Curaçao, zaten 1,3 miljoen mensen voor de buis. Daarmee kwam de show uit op plaats twee in de kijkcijferlijst. De NOS Journaals van 20.00 uur (bijna 1,7 miljoen) en van 18.00 uur (bijna 1,5 miljoen) completeren de top drie.