’Relatie Little Mix-zangeres Jade gestrand’

Bronnen vertellen de krant dat de 26-jarige zangeres en de bassist van de Britse band The Struts ervoor hebben gekozen ieder hun eigen weg te gaan omdat hun relatie gebukt gaat onder drukke werkschema’s.

„Jade en Jed hebben besloten hun relatie te beëindigen”, vertelt een bron van Mail Online. „Het is eerlijk gezegd geen groot drama. Het is helaas zo gelopen. Ze brachten veel tijd los van elkaar door, want Jed is constant op tournee in de Verenigde Staten met zijn band The Struts. Jade is super druk met Little Mix en staat op het punt te beginnen aan de LM5 Tour. Ze gaan als vrienden uit elkaar.”

Little Mix komt op 25 september naar Nederland voor een concert in de Ziggo Dome. The Struts staan een maand later op dinsdag 22 oktober in poppodium 013 in Tilburg.