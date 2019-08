Vlaamse Belle Perez: ’Juwelenroof wasdé relatietest!’

Belle Perez en haar partner Wouter van der Horst, al meer dan tien jaar samen. Ⓒ Hollandse Hoogte

Met een theatertour viert BELLE PEREZ komend seizoen haar twintigjarig artiestenjubileum. Kers op de taart is een nieuw album, getiteld Fiesta Perez. Een paar jaar geleden was het echter geen ’fiesta’ in huize Perez, toen haar man WOUTER VAN DER HORST verdacht werd van een juwelenroof…