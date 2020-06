’Kendall en Kylie beschuldigd van uitbuiten medewerkers kledingmerk’

De kledinglijn Kendall + Kylie verliest aan omzet door de coronacrisis, wordt gesteld. Daarom zou de eigenaar van het merk, de Global Brands Group, geweigerd hebben medewerkers die de kleren geproduceerd hebben, uit te betalen.

Rick Darling, CEO van het bedrijf, schreef in maart al dat ’gezien de onvoorspelbaarheid van de situatie’, hun retailpartners grote orders gecanceld hebben. „Bestaande voorraden en producten kunnen mogelijk niet doorverkocht worden. Daarom hebben we geen andere keus dan de moeilijke beslissing te nemen om al onze bestellingen van lente en zomer 2020 van al onze leveranciers te annuleren (zonder aansprakelijkheid).”

Naar verluidt zouden hierdoor echter vrouwen die de kleding maken, in een ’kwetsbare positie achtergelaten zijn, met het risico op een hongerdood’, schrijft radionieuwssite CapitalXtra op basis van rapporten van organisatie Remake. Deze organisatie komt op voor eerlijke mode. Zo zou een medewerker in Bangladesh gezegd hebben: „Bij de fabriekspoort vertelden ze ons weg te gaan; dat ze gesloten waren vanwege het virus. Toen ze ons vertelden terug te gaan, had ik nog maar zes dollar.”

Ook Cardi B zou onder vuur liggen, omdat ze gelinkt is aan modemerk Fashion Nova, die 50.000 medewerkers in Los Angeles zouden hebben ontslagen. Zij zouden niet in aanmerking komen voor overheidshulp, vanwege hun immigratiestatus.

Op social media ontstonden protesten tegen de behandeling van deze medewerkers. Er werd gelobbyd bij de Jenners om actie te ondernemen.

Ook het kledingmerk van Diddy, Sean Jean, is eigendom van Global Brands Group. Ook van dit merk zouden producenten berooid achtergelaten zijn. Volgens CapitalXtra zou de organisatie Remake met de fabriekseigenaar gesproken hebben. Hij leidt een fabriek voor duurzame spijkerstof en claimt nog tonnen tegoed te hebben voor de producten die zijn medewerkers eerder dit jaar hebben geproduceerd en al verscheept waren. „Mijn medewerkers zijn hongerig, erg gefrustreerd en erg boos. Ik heb ze beloofd loon te betalen. Dus please, voldoe aan je betalingsverplichting”, zou hij in april geschreven hebben.