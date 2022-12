Meghan Trainor hoopt in 2023 tweede kindje te krijgen

De zangeres wil naar eigen zeggen vier kinderen. „Dus ik moet aan de slag!”, aldus Trainor, die hits scoorde met All About That Bass, Lips Are Movin en recent Made You Look.

Haar zoon Riley werd geboren in februari 2021. Trainor zegt dat het moederschap haar onbevreesd maakt. „Nadat ik bevallen was van Riley had ik het gevoel dat er niets was dat ik niet kan doen. Daarom probeer ik nu mijn bucketlist af te werken.”