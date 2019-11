Verpletterend vechtscheidingsdrama

Het overkomt actrice Nicole (Scarlett Johansson) en theatermaker Charlie (Adam Driver) in Marriage story, een echtscheidingsdrama van Noah Baumbach. Voor inspiratie hoefde deze Amerikaanse schrijver-regisseur niet ver te zoeken.

Zijn debuut Kicking and screaming (1995) baseerde Baumbach al op eigen ervaringen en in meer of mindere mate gold dat sindsdien voor alle film die hij maakte. Marriage story is terug te voeren op zijn eigen relatiebreuk met actrice Jennifer Jason Leigh, met wie hij tot 2013 getrouwd was en met wie hij een zoon heeft. Zo zijn er meer parallellen aan te wijzen.

Belangrijker is echter dat deze voor en door Netflix geproduceerde film (vanaf nu in de bios, vanaf 6 december te streamen) een intens doorvoeld drama is. Gemaakt door iemand die precies weet waar hij het over heeft en toch ook voldoende afstand heeft genomen om te analyseren waar de boel ontspoorde.

Gezamenlijke productie

New Yorker Charlie is in Marriage story een gevierd theaterregisseur met een eigen gezelschap. Voor hem gaf Nicole haar ontluikende Hollywood-carrière op en ze speelt sindsdien in zijn stukken. Al blijft zoon Henry (Azhy Robertson) hun mooiste gezamenlijke productie. Ondanks hun oprechte liefde is de sleet in hun relatie geraakt.

Nicole en Charlie hadden zich nog zo voorgenomen nooit in een vechtscheiding te belanden.

Charlie’s artistieke bevlogenheid lijkt een schaamlap te zijn voor zijn egocentrisme, die maakt dat hij Nicole’s behoeften en de offers die zij brengt vaak nauwelijks opmerkt. Het zaadje van verbittering dat hiermee is geplant, wordt tot wasdom gebracht door Nicole’s doorgewinterde echtscheidingsadvocaat (een glansrol van Laura Dern), wanneer zij Henry na hun breuk mee naar Californië heeft meegenomen. Tijdelijk, denkt Charlie nog. Maar als dat niet het plan blijkt, neemt ook hij een advocaat in de arm en gaat het van kwaad tot erger.

Explosief

Driver en Johansson acteren geweldig: van ingehouden en genuanceerd tot uitermate explosief. Ondanks de bevoorrechte setting van zijn soms ook zwat-komischefilm, gaat Baumbachs relationele meesterwerk over universeel menselijke gevoelens. Over liefde en het verlies ervan. Over woede, onmacht en onbegrip. En over het melancholieke besef dat mooie dingen op een dag zomaar voorbij kunnen zijn, ondanks de beste intenties. Emotioneel verpletterend.