Nieuwe tijdsgeest of écht over de grens? Van afwezige slipjes tot verkrachtingen op de filmset: in de showbizz regent het ’aanklachten’

Door Rosanne de Jong Kopieer naar clipboard

Eertijdse kunst, muziek of films door een hedendaagse bril bekijken, bekritiseren en vervolgens een miljoenenclaim naar het hoofd slingeren: acteurs Olivia Hussey en Leonard Whiting zijn de zoveelste in het rijtje ’bizarre aanklachten’. Beroemdheden die een detail van hun werk van tientallen jaren geleden opeens bestempelen met termen als ’emotioneel leed’, ’uitbuiting’ of ’(seksueel) grensoverschrijdend’. De vraag luidt of we vandaag de dag simpelweg minder kunnen hebben of de nieuwe tijdsgeest doet beseffen dat vroegere zaken inderdaad niet door de beugel konden. Deze ’bizarre aanklachten’ zagen we al voorbijkomen.