Bella Hadid plant 600 bomen ter compensatie voor vliegen

„Ik doneer 600 bomen om te laten planten, 20 voor iedere vlucht die ik de afgelopen drie maanden heb gemaakt en waarmee ik waarschijnlijk de rest van het jaar zal doorgaan”, schrijft de 23-jarige Bella op Instagram. „Het maakt me verdrietig hoeveel mijn baan het klimaat negatief beïnvloedt en welk vreselijk effect klimaatverandering heeft op de wereld. Moeder Natuur heeft wat liefde nodig.”

Ze vervolgt: „Ook al ben ik niet fysiek daar waar de bomen gepland worden, ze komen tot leven in de meest ongelofelijke plekken in de wereld. Het is de lucht die we inademen, het water dat we drinken, de biodiversiteit en de dieren die we nodig hebben.”

De meeste bomen zullen gepland worden in Californië, waar door de bosbranden van afgelopen tijd miljoenen bomen zijn verwoest. Ook is het zusje van model Gigi Hadid van plan bomen neer te laten zetten in de Amazone en andere locaties ’die liefde nodig hebben’.