Goed bekeken astronauten-serie toch van Netflix

Waarom de serie al na één seizoen afgekapt wordt, is niet bekend. Away was vanaf 4 september voor het eerst te zien op Netflix. In de Verenigde Staten stond de serie het grootste gedeelte van de maand in de top 10 van best bekeken content. De dagen na de eerste verschijning stond het zelfs een tijdje op nummer één.

Ook in de rest van de wereld werd de serie - qua kijkcijfers - best goed ontvangen. Netflix zegt altijd de kosten van een serie af te wegen tegen het wereldwijde publiek dat ernaar kijkt, voordat het een beslissing maakt over het verlengen of afbreken van een reeks.

Away gaat over een ruimtemissie naar Mars die drie jaar duurt, maar vooral ook over het gemis van familie op aarde door de astronauten.