Youp van ’t Hek zaait verwarring over oudejaarsconference

Van ’t Hek moest de tournee van zijn tiende eindejaarsshow Korrel Zout abrupt afbreken. BnnVara zond op 31 december daarom een oude opname van 12 december uit, toen Van ’t Hek voor dertig man speelde. Hij had aangekondigd dat zijn tiende oudejaars zijn laatste zou zijn. „Dit voelde toch beetje als 9,5”, bekende hij in de uitzending.

Het leek er dan ook op dat Youp toch weer zou denken aan alsnog een nieuwe oudejaarsconference. Op sociale media maakt hij echter duidelijk dat niet van plan te zijn. „Ik heb NERGENS gezegd dat ik overweeg om nog een oudejaarsconference te gaan maken en ga dat ook NIET doen”, schrijft hij. Zijn volgers lijken echter nog altijd verward over wat hij bedoelt. „Je gaat niet zeggen dat je overweegt om een oudejaarsconference te doen of je gaat niet zeggen dat je niet overweegt om een oudejaarsconference te doen?”, reageert een van hen. „Niet zeggen of niet doen ?”, schrijft een ander.

Hoewel het er dus niet naar uit ziet dat er alsnog een nieuwe oudejaarsconference van zijn hand zal komen, staat er wel een nieuwe show op de planning die de komiek in het najaar gaat spelen. „Maar ik wil niet meer voor dertig mensen spelen”, beklemtoonde hij in het radioprogramma zaterdag. „De zaal moet wel weer een beetje vol zitten. Geen plukje links en een plukje rechts. Als ik niet normaal kan spelen, wacht ik vier maanden. En anders speel ik nooit meer; dan was ik gewoon de cabaretier Youp van ’t Hek.”

In het programma Op de plank blikte De Jong met theatericonen als Van ’t Hek, Claudia de Breij en Simone Kleinsma terug op het rampzalige jaar voor de zwaar getroffen cultuursector. De theaters zijn inmiddels vanaf oktober vrijwel allemaal gesloten. In de uitzending werden ook vragen beantwoord van theatergangers over de huidige, onduidelijke situatie.