Sylvie Meis heeft eindelijk haar trouwjurk

Sylvie Meis en Niclas Castello kennen elkaar pas anderhalf jaar, maar dat weerhoudt hen er niet van elkaar komend weekend het jawoord te geven in het zonovergoten Florence. Samen met veertig gasten geniet het koppel dan van een vierdaagse huwelijksceremonie. Telefoons zijn echter verboden tijdens de festiviteiten dus het is nog even afwachten hoeveel er van de bruiloft zal uitlekken.

Op Instagram laat Sylvie nu in elk geval al weten dat haar trouwjurk eindelijk binnen is. Voor een fotoshoot van het Duitse blad Bunte, schitterde ze onlangs al in diverse jurken, maar haar eigen jurk had ze nog steeds niet in het echt gezien. „Ik ken alleen de ontwerpen. Ik heb de jurk zelf nooit gedragen. Ik heb mijn sluier ook nog niet gezien. Het zal een verrassing zijn”, liet ze toen weten.

Daar is nu dus eindelijk verandering in gekomen. „Maandenlang is er gewerkt aan mijn droomjurk(en). Nu zijn ze gepast en klaar om mee te gaan naar Florence”, laat ze weten in haar Instagram Stories. Natuurlijk laat ze de jurk, een ontwerp van de Israëlische modeontwerper Galia Lahav, niet zien. Toch hebben we al een idee van hoe ze eruit zal gaan zien. „De stijl is een mix van koninklijk en Sylvie, elegant en met de nadruk op het silhouet”, legde ze eerder uit.