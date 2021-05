Twitter in discussie over ’Clair Huxtable’ na Cosby-kritiek

Een vrouw die geen onderscheid maakte tussen Rashad en haar alter ego, schreef: „Clair Huxtable was ’enabler’ van de langdurigste, actiefste drugsverkrachter in de geschiedenis van de VS, Bill Cosby. Iedereen op de set wist dat hij een sadistische bruut was. Iedereen. 75 Vrouwen werden gedrogeerd en verkracht door Cosby en hij kwam ermee weg omdat mensen hem daartoe in staat stelden.”

Alhoewel sommige mensen naar voren brachten dat Rashad in het verleden Cosby heeft verdedigd en de beschuldigingen in 2015 afdeed als een poging zijn naam door het slijk te halen, namen anderen het voor de actrice op. Zij wezen erop dat Cosby de bedenker en producent van de show was en Rashad daardoor zijn ondergeschikte, en dat nooit is vastgesteld dat zij iets wist van zijn gedrag.