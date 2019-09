Ronaldo wilde verkrachtingszaak geheim houden

In juli dit jaar werd bekend dat de zaak geseponeerd is. De vermeende verkrachting kon niet onomstotelijk worden bewezen, mede doordat de gebeurtenis uit 2009 dateert. Ronaldo liet eerder weten dat het het zwaarste jaar uit zijn leven was. Niet alleen moest hij leven met de heftige beschuldigingen boven zijn hoofd. De wetenschap dat zijn kinderen achter dit nieuws zouden komen, viel hem al even zo zwaar.

„Ik kan me herinneren dat ik thuis televisie keek met mijn vriendin en dat ze het op het nieuws over me hadden", vertelt Ronaldo in gesprek met Piers Morgan in de talkshow Good Morning Britain. „Ik hoorde dat mijn kinderen naar beneden kwamen en ik zette gelijk een andere zender op, omdat ik me zo schaamde. Ik wilde niet dat Cristiano jr. hoorde dat er negatief over zijn vader werd gesproken.”

In juli werd de zaak geseponeerd en kon de voetballer weer eindelijk opgelucht ademhalen. „Ik voel me niet op mijn gemak om hierover te praten, maar ik ben onschuldig bevonden en dat maakt me trots. Ook al was het heel zwaar.”