’Matthew Perry nog steeds aan het bijkomen van operatie uit 2018’

Deze Keith Morrison (73), een bekende Amerikaanse journalist, vertelt in People vol trots over zijn stiefzoon. Volgens hem stond Matthew als kind altijd al in het middelpunt van de belangstelling. Of het nu op het hockeyveld was, of op het tennisveld. „Hij was dé man. Hij heeft een intens, getalenteerd en gefocust karakter. Hij is erg slim.”

Toch kwam het succes van hem als Chandler Bing in Friends wel als een verrassing. „Hij was in een fase waarop hij twijfelde of hij van acteren zijn werk kon maken. En plotseling was het overduidelijk. Het heeft hem zoveel opgeleverd.”

Naast het succes worstelde Matthew Perry echter ook met drank- en drugsverslavingen in het verleden en dat zou volgens Page Six mede een oorzaak hebben kunnen zijn voor de maagdarmperforatie waar hij in 2018 aan geopereerd moest worden. Hij lag toen drie maanden in het ziekenhuis. „Als familie waren we veel bij hem. Het is afschuwelijk als mensen ernstig ziek zijn, geopereerd moeten worden en zich zorgen moeten maken of ze het wel gaan halen. Het maakte ons gezin hechter. Wij zijn er nog steeds om hem er doorheen te slepen. Hij komt er wel doorheen.”

Matthew Perry (51) is de oudste zoon van Suzanne Perry (72). Hij heeft een stiefbroer uit het eerdere huwelijk van Keith Morrison en een broer en drie zussen uit het huwelijk van Suzanne en Keith.