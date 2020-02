Songfestival moet kinderen stimuleren om muziek te gaan maken

Ⓒ ANP

Het Eurovisiesongfestival gaat met het lesprogramma Méér Muziek in de Klas samenwerken om muziekonderwijs op basisscholen te stimuleren, maakten zij vrijdag bekend. Die samenwerking houdt bovendien in dat duizend basisschoolkinderen in Nederland kans maken om in mei naar het Eurovisiesongfestival in Rotterdam te gaan.