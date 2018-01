Britse hof deelt verlovingsfoto's prinses Eugenie

Op twee plaatjes zijn Eugenie, de jongste dochter van prins Andrew, en Jack samen te zien. Op de derde foto, een close-up van de handen van het paar, is de verlovingsring goed te zien. Eugenie draagt een donkere bloemetjesjurk, terwijl haar aanstaande een zwart pak met rode das aanheeft. De beelden lijken nauwelijks op de glamourachtige foto's die prins Harry en Meghan Markle lieten maken voor hun verloving.

Eugenie en Jack treden in het najaar in het huwelijk in de kapel van St. George in Windsor Castle, het woonkasteel van koningin Elizabeth. In mei trouwen Harry en Meghan.

