Ronnie Flex opgenomen in afkickkliniek

„Ben ff gaan afkicken in rehab... iedereen schrijf me brieven in me dm & stream mijn tunes... snel terug... & beter”, aldus Ronnie Flex.

Volgens het AD is de rapper al een aantal jaren verslaafd, maar is zijn verslaving de afgelopen jaren niet erger geworden. Hij zou gewoon van de joints af willen. Het afkicken heeft geen gevolgen voor de optredens van Ronnie, deze gaan gewoon door.