Horeca op vakantiepark Peter Gillis blijft voorlopig dicht

In diverse gemeenten lopen onderzoeken naar de handel en wandel van Gillis en zijn horecavergunningen van zijn vakantieparken ingetrokken. Arnhem ligt ook al heel lang in de clinch met de parkeigenaar. Er is onder meer een Bibob-onderzoek ingesteld naar de achtergrond van eigenaar Gillis en het concern. Het Landelijk Bureau Bibob (LBB) schreef in een advies aan de gemeente dat er ernstig gevaar bestaat dat de vergunningen worden gebruikt om ’geld te benutten dat is verkregen uit gepleegde strafbare feiten’. Gillis wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van belastingfraude.

Bekijk ook: Peter Gillis stuurt vaste bewoners van vakantiepark weg uit angst voor dwangsom

Volgens het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter heeft een bezwaar tegen het intrekken van de vergunningen voor de snackbar en het restaurant geen redelijke kans van slagen. De burgemeester mag een horecavergunning intrekken als de integriteit in gevaar is en hij mocht op basis van het Bibob-advies tot die conclusie komen.

De horecafaciliteiten op het park blijven dus voorlopig dicht nu er geen vergunningen zijn. Het park lapte dat in eerste instantie aan zijn laars en opende de voorzieningen toch gewoon. Toen Marcouch dat hoorde, stuurde hij handhavers naar het park, die proces-verbaal hebben opgemaakt. De site van Oostappen meldt nu dat de horeca door omstandigheden dicht is en dat naar een alternatief wordt gezocht. Volgens het concern regent het annuleringen.