Het STILLE AFSCHEID van Tineke Verburg

Geliefd en geroemd was Tineke Verburg, zeker ook onder haar televisie-collega’s. Dit weekend overleed zij op slechts 64-jarige leeftijd. Ⓒ ANP

Het overlijden van TINEKE VERBURG is in omroepland ingeslagen als een bom. Slechts 64 jaar oud werd de vrouw die in 1979 haar televisiecarrière begon als omroepster bij de TROS. Slechts een klein groepje intimi, waaronder PRIVÉ, wist hoe ziek ze was, maar nooit had ze de behoefte dat aan de grote klok te hangen. ,,Ik wil niet bij leven commentaar geven op wat ik in deze fase meemaak...’’