Hele wereld smult van Tiger King

Vanuit het niets werd Joe Exotic, dankzij Netflix-hitserie Tiger King, een wereldhit. Inmiddels zit hij vast en heeft waarschijnlijk meer dan twintig jaar in de cel door te brengen. Ⓒ Hollandse Hoogte

Zelden sloeg een serie zo aan als Tiger King. De bizarre Netflix-documentairereeks over een stel dierentuinfanaten staat in ieder land boven aan de hitlijsten. Niet zo gek, want de wondere wereld rond ’tijgerkoning’ Joe Exotic en illustere collega’s als Carole Baskin, Bhagavan ’Doc’ Antle en Jeff Lowe doet je zeven afleveringen lang compleet versteld staan. Goed nieuws voor alle fans, woensdag zendt de streamingdienst aflevering acht uit... Dan kunnen we zien hoe het de hoofdrolspelers nu vergaat. Hier alvast een voorproefje. Let op: spoiler alert!