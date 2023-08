Omstreden rapper Lil Tay (14) niet overleden, Instagram gehackt

„Ik wil duidelijk maken dat mijn broer en ik veilig en in leven zijn, maar ik ben diepbedroefd en heb moeite de juiste woorden te vinden”, vertelt de tiener influencer aan TMZ.

„Het waren 24 traumatische uren. Gisteren werd ik overspoeld door hartverscheurende en verdrietige telefoontjes van dierbaren terwijl ik probeerde deze puinhoop op te lossen.”

Verkeerde spelling

„Mijn Instagram account is gehackt met als doel geruchten over mij te verspreiden. Ze hadden zelfs mijn naam verkeerd geschreven. Mijn officiële naam is Tay Tian, niet Claire Hope”, vervolgt Lil Tay.