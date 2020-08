Slachtoffer Epstein: ’Soms bang dat hij nog leeft’

Ze vraagt haar volgers of er meer zijn die het ’gevoel hebben dat Epstein gewoon ergens op een eiland verstopt zit’. Haar volgers kaatsen de vraag terug en zijn benieuwd naar wat zij denkt. Volgens Virginia Giuffre was Epstein zo slim, dat ze af en toe haar twijfels heeft. „Ik heb hem lange tijd gekend en toen hij tegen me zei dat hij nooit gepakt zou worden of in de gevangenis zou blijven, geloofde ik hem - nog steeds een beetje. Het is een enge gedachte, maar ik kan hem niet van me afschudden.”

En tegen een ander: „Ik heb mijn angsten dat hij nog leeft. Hij was slim, ik bedoel echt op een geniaal level, en hij had zoveel vuiligheid over zoveel belangrijke mensen, dat ik nooit de gedachte van me heb kunnen afschudden dat hij zich ergens kapotlacht omdat hij er weer mee weg komt.”

Virginia Giuffre is de bekendste beschuldiger van Epstein. Die zou zelfmoord gepleegd hebben in zijn cel op 10 augustus 2019, een aantal dagen na zijn arrestatie. Later kwamen er twijfels aan die lezing. Zo verkondigde een vooraanstaand Amerikaans patholoog-anatoom dat de verwondingen van Epstein eerder op wurging zouden duiden dan op verhanging.

Ook beschuldigt Giuffre prins Andrew ervan dat hij drie keer seks met haar heeft gehad, waarvan eenmaal toen zij 17 was. Zij deed deze beschuldigingen al in 2015, maar deze kwamen recent opnieuw onder de aandacht na de arrestaties en het overlijden van Jeffrey Epstein en de latere arrestatie van Epsteins vermeende madam Ghislaine Maxwell. Documenten uit een rechtszaak die Giuffre in 2015 aanspande, werden onlangs onder protest van Maxwell vrijgegeven en kregen opnieuw de aandacht.