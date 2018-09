Finalisten Pronkstuk van Nederland bekend

Jort Kelder maakte de negen objecten maandagavond bekend in een live-uitzending van Het pronkstuk van Nederland op NPO 2. Vanaf dinsdag tot en met donderdag wordt elke avond in een live-uitzending vanuit de Keizersgrachtkerk in Amsterdam per categorie een winnaar bekendgemaakt.

In de finale op vrijdag kiest het publiek uiteindelijk het pronkstuk van Nederland. Ambassadeurs die de komende dagen pleidooien houden voor de pronkstukken zijn Jan Lammers, Gijs Staverman, Wilfred de Bruijn, Noraly Beyer, Erik Scherder, Jessica Durlacher, Janny van der Heijden, Inez Weski en Akwasi.