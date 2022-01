Matthijs van Nieuwkerk strikt superster Stromae

Kopieer naar clipboard

Ⓒ Getty Images/Olivier Thijssen

Stromae is zaterdag te gast in het tv-programma Matthijs gaat door van Matthijs van Nieuwkerk. In de uitzending zal de Belg de nummers Santé en L’enfer ten gehore brengen.