Matthew Perry maakt debuut op Instagram

De 50-jarige acteur heeft nog geen foto geplaatst, maar heeft binnen een paar uur tijd al wel meer dan 290.000 duizend volgers. Matthew deelde woensdag al op Twitter dat er ’groot nieuws’ aan zat te komen. Fans van Friends hoopten dat hij daarmee doelde op een reünie van de nog steeds ontzettend populaire sitcom, maar het lijkt erop dat hij daarmee zijn komst naar het sociale medium bedoelde.

Al sinds het einde in 2004 wordt gespeculeerd over een reünie, waarover de makers en de acteurs meermaals van mening veranderden. Naar verluidt is de cast in gesprek over een special op streamingdienst HBO Max.

Matthew is de laatste ’Friend’ op Instagram. Jennifer Aniston maakte in oktober haar debuut en scoorde meteen een wereldrecord omdat ze binnen vijf uur en 16 minuten al 1 miljoen volgers had. Inmiddels heeft de actrice er 26.9 miljoen. Dat is een stuk meer dan de overige castleden. Zo heeft Courteney Cox er 7,3 miljoen, wordt Lisa Kudrow door 5,3 miljoen gevolgd, staat de teller bij Matt LeBlanc op 4,5 miljoen en vinkten 3,6 miljoen mensen de account van David Schwimmer aan.