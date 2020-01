Na overdosis: Demi Lovato wist niet of ze ooit weer zou optreden

Lovato schreef vier dagen voor haar overdosis een nummer, Anyone. „Het gaat over die periode in mijn leven waarin het helemaal mis ging. Het gaat over alles waar ik toen doorheen ging, de kwetsbaarheid.” Ze had altijd de hoop het liedje op een speciaal moment uit te brengen. „Ik lag nog in het ziekenhuis, maar ik dacht: als ik hier ooit van terugkom, dan hoop ik dat het bij de Grammy’s is en dan wil ik dat met dit nummer doen.”

Afgelopen zondag was het zover. „Toen ik het liedje zong, keek ik naar de eerste rij en zag mijn moeder en mijn twee zussen, dat was wel wat overweldigend”, aldus Lovato, die aankomend weekend het volkslied zingt bij de Super Bowl. „Dit was mijn eerste optreden in anderhalf jaar. Ik ben heel erg dankbaar dat de respons zo geweldig was.”